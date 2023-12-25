Общество

Суд обязал облздрав возместить диабетику из Дедовичей расходы на тест-полоски для глюкометра

Жительнице Дедовичского района по решению суда возместят расходы, понесенные на приобретение тест-полосок для глюкометра с целью определения уровня глюкозы в крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Женщина состоит на учете в Дедовичской районной больнице с диагнозом «сахарный диабет 2 типа». В прокуратуре отметили, что в силу закона Псковской области от 8 мая 2007 года №656-ОЗ «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области» женщина имеет право на меры социальной поддержки в виде бесплатного лекарственного обеспечения.

Дедовичская районная больница выдала женщине рецепт на получение тест-полосок для глюкометра в количестве 50 штук. Вместе с тем аптечная организация вовремя тест-полоски ей не предоставила.

В связи с необходимостью каждодневного использования тест-полосок для работы глюкометра и измерения уровня глюкозы в крови, а именно четыре раза в сутки, женщина вынуждена была приобрести для себя тест-полоски за собственные средства.

Прокуратура направила иск о взыскании с комитета по здравоохранению Псковской области в пользу жительницы поселка Дедовичи расходов, понесенных на приобретение медицинского изделия. Исковое заявление удовлетворили в полном объеме.