Общество

Утверждены сроки проведения ЕГЭ в 2024 году

Приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2024 году, а также перечень средств обучения и воспитания, которые можно использовать для выполнения заданий контрольных измерительных материалов. Документы были зарегистрированы Минюстом России 29 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по образованию в Псковской области.

В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября). По итогам общественного обсуждения экзамены в 9 классах, которые ранее были запланированы на 24 и 25 мая 2024 года, перенесены, освободив указанные дни для празднования традиционных «последних звонков». ОГЭ и ГВЭ по информатике в 9 классах в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня) в связи с использованием компьютерного оборудования.

По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет.

Принято решение по итогам дополнительной проработки данного вопроса рассмотреть и обсудить возможность и целесообразность использования непрограммируемого калькулятора при проведении ОГЭ и ГВЭ по математике в будущем.