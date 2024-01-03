Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Контейнеры в снегу
Бытовые услуги и социальный контракт
«Академия Слуха» подарки
«Истфакт» Сокровища Острова
«Зенча-Псков» кто там?
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«обратный отсчет» с губернатором
Два хита псковской кухни
Реформа ОМСУ первый этап
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
коронные фразы
как пользоваться газом
влиятельная сотня
 
 
 
ещё Общество 03.01.2024 09:000 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 03.01.2024 12:200 Сообщения о скором «сенсационном заявлении» президента Песков назвал фейком 03.01.2024 12:050 Утверждены сроки проведения ЕГЭ в 2024 году 03.01.2024 10:200 Островский район борется за всероссийскую премию «Служение» 03.01.2024 10:070 Об угрозе демографического коллапса в мире предупредил Илон Маск 03.01.2024 09:400 В Роскачестве рассказали о способах вернуть подарок, если нет чека
 
 
 
Самое популярное 29.12.2023 11:550 Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества» 27.12.2023 22:075 Два человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Пушкиногорском районе 28.12.2023 17:5814 Торжество мракобесия накануне Нового года 28.12.2023 14:300 Интерактив: «Морды» в мясо 27.12.2023 16:041 Какой будет погода в новогоднюю ночь в Псковской области, рассказала синоптик
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Утверждены сроки проведения ЕГЭ в 2024 году

03.01.2024 12:05|ПсковКомментариев: 0

Приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора утверждены сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2024 году, а также перечень средств обучения и воспитания, которые можно использовать для выполнения заданий контрольных измерительных материалов. Документы были зарегистрированы Минюстом России 29 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по образованию в Псковской области.

В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября). По итогам общественного обсуждения экзамены в 9 классах, которые ранее были запланированы на 24 и 25 мая 2024 года, перенесены, освободив указанные дни для празднования традиционных «последних звонков». ОГЭ и ГВЭ по информатике в 9 классах в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня) в связи с использованием компьютерного оборудования.

По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет.

Принято решение по итогам дополнительной проработки данного вопроса рассмотреть и обсудить возможность и целесообразность использования непрограммируемого калькулятора при проведении ОГЭ и ГВЭ по математике в будущем.

Теги: #егэ #сроки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 375 человек
03.01.2024, 13:000 Отопление включили в великолукской деревне Переслегино 03.01.2024, 12:400 Без вести пропавшего псковича разыскивают полицейские 03.01.2024, 12:200 Сообщения о скором «сенсационном заявлении» президента Песков назвал фейком 03.01.2024, 12:050 Утверждены сроки проведения ЕГЭ в 2024 году
03.01.2024, 12:000 Святогорье на картинах одного из лучших пейзажистов России экспонируют в «Михайловском» 03.01.2024, 11:400 Мужчина пострадал при пожаре в Стругах Красных 31 декабря  03.01.2024, 11:221 Отопление пропало в великолукской деревне Переслегино из-за аварийной остановки котельной 03.01.2024, 11:000 Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о создании станций «Венера»
03.01.2024, 10:200 Островский район борется за всероссийскую премию «Служение» 03.01.2024, 10:070 Об угрозе демографического коллапса в мире предупредил Илон Маск 03.01.2024, 10:001 Пункты сбора подписей в приемных ЕР в поддержку выдвижения Путина начали работу в Псковской области 03.01.2024, 09:400 В Роскачестве рассказали о способах вернуть подарок, если нет чека
03.01.2024, 09:200 Названы самые популярные города для проведения новогодних каникул 03.01.2024, 09:000 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 02.01.2024, 22:000 Каким должен быть режим сна в новогодние праздники, объяснили специалисты 02.01.2024, 21:400 Как выбрать правильную омывайку, напомнили в Роскачестве
02.01.2024, 21:200 Почти 300 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю 02.01.2024, 21:000 Тарифы ЖКХ в России в 2024 году вырастут в среднем на 10% 02.01.2024, 20:400 О пользе и вреде граната рассказала диетолог 02.01.2024, 20:200 Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни
02.01.2024, 20:000 Более четырех тысяч случаев заражения ОРВИ зафиксировали в Псковской области на последней неделе 2023 года 02.01.2024, 19:400 В России вступят в силу новые правила получения вида на жительство 02.01.2024, 19:200 Жилой дом горел в локнянской деревне 02.01.2024, 19:000 Толпа насмерть забила мужчину в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге
02.01.2024, 18:400 Новогодние подарки передали детям Херсонщины из Псковской области 02.01.2024, 18:200 Назван максимальный срок безопасного хранения салатов 02.01.2024, 18:001 Шесть младенцев родились в Псковском перинатальном центре 31 декабря и 1 января 02.01.2024, 17:400 Пропавшего в 2022 году мужчину продолжают разыскивать в Великих Луках
02.01.2024, 17:200 Среди погибших при обстреле Белгорода есть уроженец Псковской области 02.01.2024, 17:000 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах работы Псковского музея в 2023 году. ВИДЕО 02.01.2024, 16:400 Псковичи могут увидеть старые новогодние открытки в областной библиотеке имени Курбатова 02.01.2024, 16:201 До -26 градусов прогнозируют в Псковской области 3 января
02.01.2024, 16:000 Жители СЗФО рассказали, где они хотят жить в 2024 год 02.01.2024, 15:400 Псковский музей-заповедник разорвал три контакта с подрядчиками в 2023 году 02.01.2024, 15:200 Ушел из жизни новоржевский журналист-краевед Владимир Федоров 02.01.2024, 15:000 Фотофакт: Краснокнижный седой дятел замечен в Пскове
02.01.2024, 14:400 Продолжается подготовка к реставрации музея-усадьбы Римского-Корсакова в Любенске 02.01.2024, 14:200 Вода заканчивается в псковском приюте «Лесопилка» 02.01.2024, 13:591 Названа причина массового отключения электричества в Великих Луках 02.01.2024, 13:400 Псковский музей-заповедник посетили около 700 тысяч человек в 2023 году
02.01.2024, 13:200 Переизбыток конфет может стать причиной плохого иммунитета, заявила врач 02.01.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 02.01.2024, 12:400 Мужчина попытался проникнуть в закрытый магазин в Гдове и попался росгвардейцам 02.01.2024, 12:201 Мошенники похитили более двух миллионов рублей у жителей Псковской области
02.01.2024, 12:000 Танцы под песню Сердючки в Порхове вызвали резонанс в Сети 02.01.2024, 11:400 Риск утечки данных из электронных медицинских карт оценила адвокат 02.01.2024, 11:200 Псковские росгвардейцы выявили 40 нарушений законодательства при проверке объектов топливно-энергетического комплекса 02.01.2024, 11:000 Массовое аварийное отключение электроэнергии произошло в Великих Луках ночью
02.01.2024, 10:400 Какая разминка поможет избежать травм при занятиях спортом зимой, объяснил врач 02.01.2024, 10:200 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах работы Псковского музея в 2023 году  02.01.2024, 10:003 Запрет на запуск фейерверков вновь действует в Псковской области 02.01.2024, 09:401 11-летняя девочка пропала в порховской деревне
02.01.2024, 09:200 Упомянутого в псковских летописях зверя сфотографировал в Сороти сотрудник Пушкинского заповедника 02.01.2024, 09:000 Терапевт предупредил о противопоказаниях для посещения бани 01.01.2024, 23:232 Почетному гражданину Пскова Сергею Вертешеву исполнилось 75 лет 01.01.2024, 22:000 Юрист рассказала, что стоит прописывать в договоре при работе на удаленке
01.01.2024, 21:310 За неделю у псковичей изъяли около 200 боеприпасов 01.01.2024, 21:090 Диетолог оценила пользу кетчупа и майонеза 01.01.2024, 20:450 Несколько тонн фруктов отправили в зону СВО из Псковской области 01.01.2024, 20:211 Наталья Федорова и Дмитрий Быстров представили область в марафоне новогодних поздравлений
01.01.2024, 19:590 Свыше 450 участников новогодней лотереи выиграли по миллиону рублей 01.01.2024, 19:350 До -23 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 2 января 01.01.2024, 19:130 Новые правила сдачи экзамена на водительские права ввели в России 01.01.2024, 18:490 Борис Елкин: Дорожная сфера в прошлом году побила в Пскове все «рекорды»
01.01.2024, 18:442 Освещение пропало на Ольгинском мосту в Пскове 01.01.2024, 18:250 Исполнилось 55 лет со дня открытия псковской областной библиотеки для незрячих 01.01.2024, 18:001 Завершился срок представления в ЦИК России документов от кандидатов в президенты 01.01.2024, 17:392 Жительницу Палкинского района зарезали в новогоднюю ночь, подозреваемого задержали
01.01.2024, 17:210 Наталия Дубровская: Музей-заповедник «Изборск» работает все новогодние выходные 01.01.2024, 17:000 Водитель пострадала при съезде автомобиля в кювет в Новоржевском муниципальном округе 01.01.2024, 16:400 Новый Кодекс об административных правонарушениях представят в 2024 году 01.01.2024, 16:170 Путин: Выросли показатели эффективности и жизнеспособности России
01.01.2024, 15:540 Новогодний забег «На спорте после мандаринов» состоялся в Пскове. ФОТО 01.01.2024, 15:290 Слуцкий и Даванков передали документы в ЦИК на регистрацию на президентских выборах 01.01.2024, 15:070 Право отсрочки от призыва для IT-шников продлили до 30 лет 01.01.2024, 14:450 Наталья Исакова: Россию ждёт особенный год
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru