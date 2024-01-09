Общество

День открытых дверей организует Псковский филиал университета ФСИН России

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России 20 января в 11:00. Абитуриенты встретятся с руководством филиала и узнают об особенностях приемной кампании 2024 года, а также условиях обучения в образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории Псковского филиала университета ФСИН России. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, спортивный зал и познакомятся с условиями проживания и питания курсантов.

Отметим, что 20 января у каждого школьника из любого региона Российской Федерации появится возможность задать интересующие вопросы руководству Псковского филиала университета ФСИН России: с места событий будет вестись онлайн-трансляция, к которой можно подключиться в день проведения мероприятия, перейдя по ссылке на официальном сайте Псковского филиала университета ФСИН России в разделе «Поступающему».

Псковский филиал университета ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.