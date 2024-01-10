Общество

Жители новоржевской деревни обеспокоены падежом лошадей

Жители деревни Большая Слобода Новоржевского муниципального округа встревожены падежом лошадей. Они сообщили об этой проблеме главе муниципального округа Любови Трифоновой и в Единую диспетчерскую службу.

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Любовь Трифонова сообщила в социальных сетях, что сразу связалась с владелицей хозяйства, в котором возникли проблемы с животными. Владелица также оказалась встревожена проблемой, получившей резонанс, пишет «МК в Пскове».

Женщина пояснила, что в их хозяйстве всегда тщательно ухаживают за лошадьми, у них достаточно корма, и сено развозят регулярно.

«Лошадь, которая слегла, уже давно была слаба и чувствовала себя похуже остальных. Для помощи были приглашены специалисты ветлечебницы, но, к сожалению, помочь не смогли», – пояснила Любовь Трифонова. Хозяева приняли все меры для обеспечения безопасности других животных.