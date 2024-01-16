Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно купаться в проруби

Перед погружением в прорубь рекомендуется измерить артериальное давление и разогреть кожные покровы, находиться в воде следует не более 1 минуты, чтобы не получить переохлаждение, при этом не стоит нырять вперед головой, чтобы избежать спазма сосудов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе», - говорится в сообщении.

Не следует нырять в прорубь вперед головой, так как это может привести к резкому спазму сосудов головного мозга и потере сознания, уточнили в ведомстве. Кроме того, не стоит задерживаться в ледяной воде дольше минуты, чтобы не допустить переохлаждения, пишет РИА Новости.

Выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих, а сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где спасатели и медики контролируют соблюдение правил безопасности, отметили в пресс-службе.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям, добавили в ведомстве.