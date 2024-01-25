Общество

Работодателям запретили увольнять одиноких родителей

Сейчас руководителям запрещено расторгать трудовой договор по своей инициативе с матерями-одиночками, у которых есть дети в возрасте до 14 лет. Депутаты предложили повысить эту возрастную планку и защитить от увольнения одиноких родителей с детьми до 16 лет. Такой закон Госдума приняла 25 января.

Работодатель по своей инициативе не может из-за сокращения штата или несоответствия занимаемой должности уволить одинокого родителя, у которого ребенку не исполнилось 14 лет или если он воспитывает ребенка-инвалида, не достигшего 18 лет. Нельзя уволить и других лиц, воспитывающих указанных детей без матери. Исключение составляют случаи, когда работник не исполняет свои обязанности, прогуливает работу, совершает аморальные поступки или предприятие ликвидируют.

Депутаты от ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин предложили запретить работодателям увольнять матерей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 16 лет, а также других лиц, воспитывающих таких детей без матери. В основном дети начинают получать образование в школах в возрасте от 6,5 до 8 лет, а завершают в возрасте до 16 лет, говорится в пояснении к документу. Такой возраст выбран, чтобы одинокие родители могли обеспечить своим детям получение общего образования, ранее говорил соавтор документа, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предложенная инициатива, по его словам, позволит защитить от потери работы людей, обеспечивающих ребенка в одиночку.

С просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели, также ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — подчеркнул председатель Госдумы.

Некоторые эксперты опасаются, что с расширением социальных гарантий для матерей-одиночек повышаются и риски их дискриминации при трудоустройстве. «Подобные ограничения очень часто являются барьером при приеме на работу данной категории граждан», — ранее пояснял председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства Сергей Рыбальченко «Известиям». К сожалению, такие нарушения очень сложно выявить, также сказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ни один работодатель не скажет при приеме на работу матери-одиночке, что отказывает ей в трудоустройстве из-за этих обстоятельств», — сказала политик. В то же время женщины-соискательницы, по ее словам, имеют право не предоставлять информацию работодателю о наличии детей.

Вообще, исходя из судебной практики, лишь небольшое количество организаций допускает нарушение прав одиноких родителей, добавила Бессараб. «Женщины, воспитывающие детей в одиночку, в основном и не сталкиваются с такими проблемами, потому что сами чувствуют свою ответственность и максимально стараются избежать каких-то дисциплинарных нарушений, неисполнения обязанностей, чтобы сохранить за собой рабочее место», — сказала политик.

В то же время глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала авторов инициативы не останавливаться, «а смелее идти до конца» в защите прав семей с детьми. Так, по ее словам, нужно гарантировать сохранение рабочих мест одиноким родителям с детьми в возрасте до 18 лет. Останина считает эти изменения необходимыми, потому что, согласно Семейному кодексу, ребенком считается лицо, не достигшее этого возраста.