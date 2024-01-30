Общество

100 лет назад была принята первая Конституция СССР

31 января 1924 года, 100 лет назад, была принята первая Конституция СССР. Главный смысл Конституции СССР 1924 года – окончательное юридическое оформление образования СССР.

Фото: почтовый блок России 2022 года, каталог ЦФА «Союзпечать»

Конституция СССР – основной закон Союза Советских Социалистических Республик, обладающий высшей юридической силой, который законодательно закрепил общественное и государственное устройство, принципы организации, деятельности, а также компетенцию органов социалистического государства, избирательную систему, основные права и обязанности граждан.

Основополагающие принципы советской Конституции были определены и сформулированы В. И. Лениным еще в 1918 году, под руководством которого проходила разработка первой Конституции РСФСР, пишет calend.ru.

В декабре 1922 года I съезд Советов СССР оформил добровольное объединение четырех суверенных советских республик в одно союзное многонациональное социалистическое государство, утвердив Декларацию и Договор об образовании государства – Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Договор подписали четыре республики: Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская СФСР (в состав которой входили Грузия, Армения, Азербайджан). Каждая из них уже имела свою конституцию, съезд принял решение о разработке общесоюзной.

Для подготовки будущей Конституции было образовано шесть комиссий. Проект текста был разослан ЦИК в республики для рассмотрения и утверждения. После активной работы и оживленных споров, летом 1923 года проект Конституции был одобрен Пленумом ЦК РКП(б) и ЦИК СССР.

В окончательной редакции Конституция была единогласно утверждена II Всероссийским съездом Советов 31 января 1924 года. Она стала первой Конституцией СССР и вошла в историю как Конституция СССР 1924 года – первый основной закон СССР.

Она состояла из двух разделов: Декларации и Договора об образовании СССР. В Декларации об образовании СССР были сформулированы принципы объединения республик (добровольность и равноправие), особый характер национальной политики Советского государства (здесь были изложены сугубо политические, но не юридические аспекты).

Договор об образовании СССР включал 11 глав (72 статьи): О предметах ведения верховных органов власти СССР; О суверенных правах союзных республик и о едином союзном гражданстве; О порядке формирования и властных функциях Съезда советов СССР (высшего органа власти в стране); О полномочиях ЦИК и Президиума ЦИК СССР (высшего законодательного, исполнительного и распорядительного органа власти); О составе и полномочиях народных комиссаров СССР и их Совете; О порядке формирования и полномочиях Верховного суда СССР; Об Объединенном Государственном политическом управлении (ОГПУ); О структуре органов власти в союзных республиках; О гербе, флаге и столице СССР.

Главный смысл этой первой союзной Конституции СССР, в отличии от Конституции РСФСР 1918 года, – закрепление и окончательное юридическое оформление образования СССР и разделение прав СССР и союзных республик. Также она дала исчерпывающий перечень предметов ведения Союза, к которым были отнесены: внешние сношения и торговля, решение вопросов о войне и мире, организация и руководство вооруженными силами, общее руководство и планирование экономики и бюджета, разработка основ законодательства.

Также уникальной чертой Конституции 1924 года стало законодательное закрепление в качестве цели существования СССР добровольное объединение республик, их равноправие, суверенитет, право вступления в Союз и выхода из него. Хотя построение органов власти и управления производилось с учетом многонационального характера СССР, все же основные функции высшей власти передавались в ведение центра – в Москву.

Следующая Конституция СССР была принята уже при Сталине в 1936 году.