Общество

В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка

Уже 1,9 миллиона сертификатов на материнский капитал выдано на первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«И уже за период его существования выдано 13,8 миллионов сертификатов материнского капитала. Из них 1,9 миллиона было выдано на первого ребенка, поскольку в 2020 году материнский семейный капитал стал даваться на первого ребенка», - сказала Голикова во время пленарной сессии форума национальных достижений.

Она отметила, что с момента запуска программы маткапитала в новых регионах РФ в 2023 году почти 70 тысяч семей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили сертификаты, пишет РИА Новости.

Размер материнского капитала в России вырос с 1 февраля благодаря индексации на 7,5% и составил на первого ребенка почти 631 тысячу рублей, а на второго - почти 834 тысячи рублей.