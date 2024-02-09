Общество

В России предложили упростить выход на пенсию многодетным родителям

Депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным родителям, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости», - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

Согласно законопроекту, женщины и мужчины, у которых воспитывались 5 и более детей, смогут выйти на пенсию при достижении возраста 50 и 55 лет соответственно. В семьях, в которых родились и воспитывались 4 детей, родители смогут выйти на пенсию в 52 года для женщин и 57 лет для мужчин. В семьях с 3 детьми женщины смогут выходить на пенсию при достижении возраста 53 лет, мужчины в 58 лет, пишет РИА Новости.