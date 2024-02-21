Общество

Поход к Ваулиной горе организуют в Пскове

Псковский городской молодёжный центр совместно с туристической командой «Турбо» приглашают на краеведческий поход к Ваулиной горе 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Молодежный центр города Пскова

«Псков – уникальный город, в котором есть всё, даже горы. Ваулины горы. Когда-то они поражали воображение пейзажной живописностью, теперь тоже поражают, но пейзаж уже другой, техногенный. В войну по горам проходила линия немецких укреплений "Пантера": там фашисты устраивали массовые расстрелы местных жителей. На маршруте будут и советские доты-укрепления и ещё много чего интересного», - рассказали в молодежном центре.

Маршрут протяжённостью около 20 километров включает в себя привал на обед. Старт маршрута в 10:00 от ресторана «Жара» (улица Инженерная, 102). В походе необходимо иметь удобную одежду и обувь, а также термос с горячим напитком и перекус. Участие бесплатно. Запись на мероприятие осуществляется через сообщения группы Духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова во «ВКонтакте».