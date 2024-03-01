Общество

Россиян предупредили о самых опасных бытовых чистящих средствах

Современная промышленность предлагает широкий спектр чистящих средств для различных целей, поверхностей, типов загрязнений. Если приобретать эту продукцию в сертифицированных магазинах и четко следовать инструкциям по применению, то возможный риск для здоровья человека — минимальный. Гораздо опаснее попытки «усилить» воздействие на загрязнение «коктейлем» из различных средств. Об этом рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

По его словам, в этом случае можно получить не двойную эффективность, а тяжелейшую интоксикацию.

«Так, например, для некоторых хозяек комбинация уксуса и отбеливателя звучит как отличное средство для дезинфекции. Но из-за реакции с гипохлоритом натрия (содержится в отбеливателе) и уксусом происходит выделение газообразного хлора. Именно того хлора, который использовали в Первой мировой войне как химическое оружие», — объяснил он.

Еще одно популярное «народное средство» — сочетание уксуса и соды, пишет «Газета.Ru».

«Несмотря на то, что при смешении вы получите безобидные воду и ацетат натрия, вас ждет невероятно активное пенообразование за счет выделения огромного количества углекислого газа. Если вы храните такую смесь в емкости с плотно закрытой крышкой, то она может взорваться», — предупредил химик.

А при смешении хлора в составе отбеливателя и аммиака образуется азот: для здоровья это не опасно, но и действовать такое средство не будет.

«Не стоит смешивать и отбеливатель со средством для мытья стекол и зеркал, там тоже содержится аммиак. А составы средств для устранения в засорах в трубах могут кардинально отличаться друг от друга. И в зависимости от того, что в составе, при их смешивании можно получить или углекислый газ, или хлор. При смешении отбеливателя и спирта выделяется хлороформ — токсичное соединение, которое может вызвать острое отравление, вплоть до летального исхода», — резюмировал он.