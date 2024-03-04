Общество

Больше половины псковичей планируют потратить 2024 год на карьеру

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Псковской области и выяснила, на какие задачи они планируют тратить больше всего времени в 2024 году, а также какие дела для них являются приоритетными, а какие нет.

61% псковичей сообщили, что в ближайшие месяцы намерены большую часть времени уделять своей работе и карьере. Интересно, что доля таких карьеристов за год выросла на 7%. В разрезе профессиональных сфер эта сфера жизни наиболее важна сейчас для ИТ-специалистов (74% представителей этой сферы будут прокачивать карьеру в ближайшие месяцы этого года) и маркетологов (73%).

Кроме того, ещё 53% опрошенных в регионе планируют активно вкладываться в саморазвитие, причем чаще всего интерес к этому проявляют также представители ИТ-сферы (60%), а также работники искусства и медиа (54%). Опрос предлагал множественный выбор вариантов ответов.

Еще 44% местных жителей намерены значительную часть времени тратить на свою семью, еще 39% решили озаботиться поддержкой здоровья. Еще 28% респондентов из региона планируют в ближайшие месяцы заниматься повышением образования. Для 34% в число приоритетов входит хобби, а для 18% - спорт. И лишь 4% местных работников рассчитывает больше времени проводить с друзьями. Это самый низкий показатель по СЗФО.

С точки зрения возрастных групп вкладываться в построение карьеры чаще прочих намерены соискатели 18-24 лет – сразу 83%. Эта же категория лидирует и с точки зрения интереса к саморазвитию (58%) и образованию (41%). Уделять время своему здоровью чаще всего намерены респонденты 25-34 лет (40%), а семье – те, кому от 35 до 44 лет (49%).