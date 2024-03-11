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Общество

Семья Александровых из Псковской области вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

11.03.2024 14:34|ПсковКомментариев: 0

Первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился в Санкт-Петербурге 10 марта. По его итогам в финал вышли 29 семей, в том числе семья Александровых из Псковской области. Летом они отправятся в Москву, чтобы побороться в финале за главные призы – сертификаты на улучшение жилищных условий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Фото здесь и далее: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Победу по итогам оценочных испытаний одержали 29 семейных команд из 11 регионов Северо-Западного федерального округа. В число финалистов вошли 11 семейных команд из Санкт-Петербурга, пять команд из Архангельской области, по три команды из Ленинградской и Вологодской областей и по одной семейной команде представят в финале Республику Карелия, Республику Коми, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, а также Ненецкий автономный округ.

«Первый полуфинал конкурса "Это у нас семейное" показал его востребованность. На площадке собрались 156 по-своему уникальных семей. Они живут в разных регионах, работают в разных сферах, у них разные хобби. Их объединяет одно: это крепкие, дружные семьи, в которых люди уважают друг друга и ценят, где опыт передается от поколения к поколению, а традиции бабушек и прабабушек бережно хранятся. Испытания конкурса лишний раз это подтвердили», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В семейной команде Александровых из города Великие Луки 11 участников, включая четверых детей. Все как один – активисты, спортсмены, волонтеры.

«Мы приехали на конкурс "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей", чтобы получить массу положительных эмоций, если честно, не рассчитывали на победу, не верим до сих пор. Огромное спасибо организаторам конкурса за атмосферу, особенно хотелось бы отметить сами конкурсы. Выиграть может каждый, абсолютно! Независимо от того, будет ли семья состоять из бабушек и детей или мужчин. Классные конкурсы, удобная оценочная таблица, все здорово. Мы любим друг друга, это у нас семейное!» – поблагодарили участники.

Оценочный этап прошел 9 марта и включал творческие, интеллектуальные и спортивные задания. Участникам нужно было продемонстрировать не только свои знания, умения, эрудицию, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. Праздничный день 8 марта был посвящен масштабному нетворкингу.

В заключительный день для участников подготовили образовательную и развлекательную программу, на которую пригласили звездных гостей. На площадке конкурса выступил заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, хореограф, телеведущий Егор Дружинин. Он рассказал, какую роль семья играет в жизни человека, поделился историей знакомства с супругой и опытом воспитания детей.

После состоялась сессия по семейному волонтерству «Добро – это у нас семейное» с педагогами, психологами, волонтерами. Они объяснили, почему совместная помощь ближним укрепляет семью, насколько это важно для воспитательного процесса и зачем заниматься волонтерством на пенсии. 

Кроме того, участники встретились с членами Наблюдательного совета – прима-балериной Санкт-Петербургского государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана Ниной Змиевец и директором Института изучения детства, семьи и воспитания, заместителем председателя комиссии по просвещению и воспитанию, членом Общественной палаты Российской Федерации Натальей Агре.

«Семья – это самое важное, что может быть в жизни человека, но при современном ритме жизни мы не так много времени уделяем родным. Благодаря конкурсу "Это у нас семейное" платформы "Россия – страна возможностей" дети, родители, бабушки и дедушки собрались и провели вместе несколько прекрасных дней, и у них было общее важное дело. Я здесь видела столько улыбок, столько счастливых лиц, сколько никогда не встречала. Приятно было увидеть такое количество многодетных мам, такие семьи должны становится нормой. Хотя у меня самой пятеро детей, на конкурсе были и те, у кого восемь, двадцать, даже тридцать шесть, это вызывает безмерное уважение», – отметила Нина Змиевец.

«Конкурс "Это у нас семейное" платформы "Россия – страна возможностей" – единственный известный мне проект, который собирает за общим делом все поколения семьи. Обычно мероприятия такого плана устраивают или для детей, или для родителей с детьми, есть даже занятия для людей старшего поколения, для всех вместе – нет, а ведь именно через совместную деятельность передаются ценности, происходит обмен опытом, реализуется воспитательная функция. Об этом у взрослеющих детей остаются самые теплые воспоминания. К тому же бабушки и дедушки должны чувствовать себя нужными», – добавила Наталья Агре.

Вечером для всех гостей конкурса, включая членов семейных команд, не принимавших участия в испытаниях, организаторы подготовили подарок – концерт с участием члена Наблюдательного совета, заслуженного артиста Российской Федерации, певца и композитора Дмитрия Маликова.

«Я музыкант и со всей определенностью могу сказать: в конкурсе "Это у нас семейное" платформы "Россия – страна возможностей" все гармонично. Я чувствую добрую энергетику семей, здесь царит потрясающая атмосфера единения, дружбы, любви. Идея конкурса была потрясающая, и реализована она в нужное время. Мне очень приятно быть причастным к такой инициативе», – сказал Дмитрий Маликов.

В ходе мероприятия был презентован гимн проекта, его автор – участник конкурса Роман Ларин из Воронежской области. В сочинении слов и музыки Роману помогала вся семья.

В рамках полуфинала семейные команды – участники специального трека «Родные-Любимые», организованного «Движением первых», защитили свои проекты перед экспертами. Также они участвовали в семейных квизах, играх на сплочение, мастер-классах по изготовлению поделок, созданию генеалогического древа, рисованию, росписи сумок, а главное, провели время вместе с родными и любимыми. Финалисты трека станут известны по итогам полуфиналов, которые пройдут во всех федеральных округах.

Партнеры конкурса приготовили для участников свои призы. От бренда «Алексеевское» было творческое задание: придумать песню или стихотворение с заданными словами. Его успешно выполнила семья Бутенко-Поповых из Санкт-Петербурга. Им презентовали годовой запас сгущенного молока, приз доставят домой победителям. Кроме того, все семейные команды получили от мультимедийной платформы Wink промокод на бесплатную подписку на 3 месяца.

Второй окружной полуфинал для семей из Сибирского федерального округа пройдет в Красноярске 29-31 марта. Полуфинал Уральского федерального округа пройдет 5-7 апреля в Екатеринбурге, 19-21 апреля в Ростове-на-Дону будут соревноваться семьи Южного федерального округа вместе с новыми регионами. Далее испытания пройдут в Хабаровске, Уфе, Москве.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия. Победителями трека «Родные-Любимые» станут 100 человек, они получат возможность отправиться в уникальные семейные путешествия по России от программы «Больше, чем путешествие».

Теги: #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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