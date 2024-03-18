Общество

Видеосервисы за год увеличили выпуск оригинальных проектов почти вдвое

Онлайн-кинотеатры за год увеличили выпуск оригинальных проектов в 1,8 раза — до 156 картин, говорится в отчете аналитического агентства TelecomDaily.

Фото: freepik

Лидером года по количеству проектов стал кинотеатр Start с 33 картинами. Второе место принадлежит Kion (27), третье — Premier (24), пишут «Известия».

Самым узнаваемым оригинальным полнометражным фильмом прошлого года стал «Чебурашка», указывается в отчете. Второе место у картины «Елки 9», третье — у «Вызова», на четвертом — «Любовь-морковь: Восстание машин» и на пятом — «Беспринципные в деревне».

«Чебурашка» — абсолютный лидер в трех номинациях: по узнаваемости, просмотрам, и доле зрителей, досмотревших фильм до конца. Также в тройке — «Вызов» и «Елки 9».

Согласно исследованию, самыми узнаваемыми российскими оригинальными сериалами 2023 года стали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Папины дочки. Новые» — проект Startа и «Король и Шут».

По словам главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, прошлый год — весьма успешный и с точки зрения экономических показателей, и с точки зрения феноменального зрительского успеха многих проектов.