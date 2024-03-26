Общество

Cтрахование ответственности владельцев массовых объектов хотят сделать обязательным

Владельцев объектов, в которых бывает массовое скопление людей (культурные учреждения, торговые центры) могут обязать страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей. Такая мера поддержки пострадавших в чрезвычайных происшествиях сейчас обсуждается в Госдуме, сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Это одна из инициатив, которая возникла в связи с терактом в «Крокусе» 22 марта.

Сейчас в Госдуме обсуждается несколько мер поддержки пострадавших от различных чрезвычайных происшествий (теракты, пожары, обрушение конструкций) в местах массового скопления людей, например, в культурных учреждениях, торговых центрах. Анатолий Аксаков не стал раскрывать содержание всех инициатив, но сообщил, что одна из них — обязательное страхование ответственности за причинение ущерба жизни и здоровью посетителей объектов массового скопления людей. По словам депутата, пока нет конкретных параметров компенсации пострадавшим, пишут «Известия».

«Это нужно тщательно просчитать, чтобы расходы на страхование не отразились на ценах для конечного потребителя. Очевидно, что владельцы захотят переложить дополнительные траты на посетителей. Наша задача найти сбалансированный вариант», — пояснил Анатолий Аксаков.

В ЦБ поддержали эту меру и заявили о готовности участвовать в разработке подобного механизма. Аналогичного мнения придерживаются в страховом и экспертном сообществе. Вопрос обсуждается, подтвердили в Минфине.

По мнению президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, размер лимитов возмещения за причинение вреда жизни и здоровью может быть эквивалентным выплатам по уже работающим сейчас видам страхования — ответственности владельцев опасных объектов или владельцев транспортных средств перед пассажирами — и составлять 2–3 млн рублей на каждого потерпевшего.

«С точки зрения защиты человека все равно из-за чего возникла угроза его жизни — из-за пожара или терроризма, но его жизнь должна быть защищена, поэтому покрытие по таким страховкам надо делать максимальным», — уверен глава ВСС.

Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых - дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.