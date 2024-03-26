Cтрахование ответственности владельцев массовых объектов хотят сделать обязательным

Владельцев объектов, в которых бывает массовое скопление людей (культурные учреждения, торговые центры) могут обязать страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей. Такая мера поддержки пострадавших в чрезвычайных происшествиях сейчас обсуждается в Госдуме, сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Это одна из инициатив, которая возникла в связи с терактом в «Крокусе» 22 марта.
Сейчас в Госдуме обсуждается несколько мер поддержки пострадавших от различных чрезвычайных происшествий (теракты, пожары, обрушение конструкций) в местах массового скопления людей, например, в культурных учреждениях, торговых центрах. Анатолий Аксаков не стал раскрывать содержание всех инициатив, но сообщил, что одна из них — обязательное страхование ответственности за причинение ущерба жизни и здоровью посетителей объектов массового скопления людей. По словам депутата, пока нет конкретных параметров компенсации пострадавшим, пишут «Известия».
В ЦБ поддержали эту меру и заявили о готовности участвовать в разработке подобного механизма. Аналогичного мнения придерживаются в страховом и экспертном сообществе. Вопрос обсуждается, подтвердили в Минфине.
По мнению президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, размер лимитов возмещения за причинение вреда жизни и здоровью может быть эквивалентным выплатам по уже работающим сейчас видам страхования — ответственности владельцев опасных объектов или владельцев транспортных средств перед пассажирами — и составлять 2–3 млн рублей на каждого потерпевшего.
«С точки зрения защиты человека все равно из-за чего возникла угроза его жизни — из-за пожара или терроризма, но его жизнь должна быть защищена, поэтому покрытие по таким страховкам надо делать максимальным», — уверен глава ВСС.
Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых - дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.