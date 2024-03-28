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Общество

Некоторым учителям в России повысят зарплату

29.03.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

Кабмин намерен в два раза увеличить дополнительные выплаты классным руководителям. Ощутимо подрастут и поощрения участникам программы «Земский учитель». Наставников в сельских школах очень ждут: на официальном сайте программы размещено более пяти тысяч вакансий. Как увеличатся доходы педагогов, пишет «Парламентская газета».

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил уделить особое внимание учителям в селах и райцентрах.

Кураторам групп в колледжах и классным руководителям, которые работают в городах и селах с населением до ста тысяч человек, увеличат доплаты. Сейчас за классное руководство им платят пять тысяч рублей. С 1 марта 2024 года сумма увеличится до десяти тысяч. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Для привлечения молодых, талантливых и высокопрофессиональных педагогов необходима социальная и материальная поддержка, сказала зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. В последние годы и федеральные, и региональные власти предпринимают для этого серьезные усилия.

В послании глава государства подчеркнул: положения майских указов, призванных совершенствовать систему оплаты труда бюджетников, будут выполнять и впредь. Кроме того, Путин поручил к 2026 году разработать новую модель оплаты труда учителей, напомнила сенатор. Профильный комитет Совфеда занимается этим вопросом в сотрудничестве с Минпросвещения и Минобрнауки. Новая система оплаты труда призвана сгладить различия в зарплатах учителей по регионам.

Еще один проект постановления кабмина предлагает увеличить размер поощрений участникам проекта «Земский учитель». Педагоги, переехавшие на работу в села и райцентры, имеют право на единовременную выплату. Сейчас она составляет один миллион рублей, а в Дальневосточном федеральном округе — два миллиона. Теперь в новых регионах и на Дальнем Востоке заплатят три миллиона рублей, в остальных субъектах — 1,5 миллиона.

Кроме того, у педагогов станет больше возможностей найти себе работу. В программе участвуют учителя, переехавшие в села и малые города с населением до 50 тысяч жителей. В проект предлагают включить населенные пункты, где проживают до 100 тысяч человек, а также закрытые территориальные образования.

Программа «Земский учитель» успешно решает проблему кадров в сельских поселениях, отметила Скаковская. Проект стал по-настоящему народным: в 2023 году конкурс по стране в среднем составил 15 человек на место. А увеличение сумм выплат — серьезное подспорье для специалистов.

С 2020 по 2022 год в программе приняло участие около 4,4 тысячи учителей, сказала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Программа требует расширения и комплексного развития, считает парламентарий: одного миллиона рублей земскому учителю недостаточно. Депутат привела в пример обращение от сельского педагога с Алтая: он живет в доме без света и проверяет домашние задания с фонариком. На полученный миллион он построил дом, но коммуникации туда провести не может — денег не хватает. Местные власти помогать ему не стали.

За время работы программы уровень инфляции составил почти 32%, отметила Лантратова. Поэтому нужна единоразовая индексация выплаты на размер инфляции за последние четыре года, а с 2025 года нужно индексировать выплаты ежегодно на уровень инфляции за прошедший год.

Также нужна система повышающих коэффициентов для регионов, где наибольший дефицит в сельских школах, полагает Лантратова. Коэффициенты могут составлять от 1,1 до 2.

Кроме того, необходимо на федеральном уровне закрепить предоставление учителям служебного жилья на период участия в программе. При этом у педагогов должно быть право на приватизацию, если они остались работать в школе и учили детей, например, семь — десять лет. Если возможности предоставить учителям служебное жилье нет, то нужно компенсировать их траты на аренду.

Участниками программы «Земский учитель» могут стать педагоги со средним профессиональным или высшим образованиям в возрасте до 55 лет. Им необходимо отработать в сельской местности не менее пяти лет со дня заключения договора. При этом учебная нагрузка должна составлять от 18 часов в неделю. Некоторые регионы устанавливают и дополнительные требования, например к удаленности работы от изначального места жительства.

Чтобы стать участником программы, надо пройти отбор. Подать документы и зарегистрироваться можно на официальном сайте, где регионы размещают список вакансий. 

Теги: #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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