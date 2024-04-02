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Общество

Многодетная семья из Островского района удостоена ордена «Родительская слава»

03.04.2024 15:17|ПсковКомментариев: 0

Многодетная семья Валентины и Владимира Павловичей из Островского района удостоена ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Валентина и Владимир Павловичи прожили вместе около 40 лет, воспитали семь детей. Сейчас в их большой семье уже и 6 внуков. Многодетные родители всегда уделяли большое внимание нравственному воспитанию, уважали интересы своих детей, развивали и поддерживали их творческие начинания.

Во время обучения в образовательных учреждениях ребята участвовали во всех школьных мероприятиях, районных спортивных соревнованиях, награждались грамотами, получали благодарности. За период обучения в школе и сами многодетные родители неоднократно отмечались благодарностями от муниципальных образовательных учреждений за хорошее воспитание детей и активное участие в жизни школы.

Валентина и Владимир Павловичи смогли воспитать детей ответственными и разносторонне развитыми личностями. Сейчас, получив специальности, они успешно трудятся в самых разных сферах на территории Псковской области.

Владимир Павлович уже более 15 лет работает мастером производственного обучения, преподавателем профессиональных дисциплин в Островском многопрофильном колледже. Валентина Павлович многие годы трудилась почтальоном в муниципалитете, в настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Орденом «Родительская слава», учрежденным указом президента в 2008 году, награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Теги: #Многодетная семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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