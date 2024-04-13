Общество

Снег ожидается в Псковской области 19 апреля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 19 апреля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, по юго-востоку - умеренные. Днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные.

Прогнозируется ветер северных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -3 до +2 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет низким.