Общество

Уголовную ответственность за дипфейки намерены ввести в России

В России могут ввести наказание за противозаконное использование изображения или голоса, а также биометрических данных граждан. Такой законопроект с поправками в статьи Уголовного кодекса РФ (клевета, кража, мошенничество, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) на этой неделе будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«Развитие компьютерных технологий привело к расширению возможностей по созданию видео- и аудиоматериалов на основе образцов изображений и голоса человека, искусственно воссоздающих несуществующие события. Современные программно-аппаратные комплексы, а также использование нейросетей и искусственного интеллекта (технологии "дипфейк", "цифровые маски" и так далее), позволяют создавать подделки, отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно», — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что эти технологии позволяют воспроизводить и иные биометрические персональные данные.

«Законопроектом предлагается ввести в ряд статей Уголовного кодекса РФ дополнительный квалифицирующий признак — совершение преступления с использованием изображения или голоса (в том числе фальсифицированных или искусственно созданных) и биометрических данных», — подчеркивается в документе.

В зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 1,5 млн рублей или в размере иного дохода за период до двух лет, либо лишение свободы на срок до семи лет, пишут «Известия».