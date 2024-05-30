Общество

Сравнимая с размерами города облачная ячейка накрыла Псков 29 мая

Ливневые дожди 29 мая затронули практически всю территорию города Пскова. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Облачная ячейка, которая находилась над Псковом, была большой по протяженности. Сравнима с размерами города. Поэтому ливневые дожди шли практически по всей территории Пскова. И захватили Корытово, Пристань», - отметила Тала Нещадимова.

Она добавила, что в ближайшие 2-3 дня жаркая погода сохранится, в отдельных районах ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра, возможен град.