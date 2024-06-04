Общество

Центру профессиональной подготовки псковского УМВД исполнилось 102 года

Центру профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области в этом году исполнилось 102 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Торжественная встреча, посвященная празднованию особой даты, прошла в актовом зале ЦПП УМВД. Отметим, что 1 июня 1922 года были впервые открыты курсы по подготовке милиционеров Псковской губернии. Именно с этой даты начинается история становления профессиональной подготовки псковских стражей порядка.

За период нахождения в центре слушатели из числа рядового, младшего и среднего начальствующего состава получают знания по основным программам профессионального обучения. Сдав итоговые экзамены, они принимают присягу сотрудника органов внутренних дел и пополняют ряды стражей порядка. И сейчас тысячи выпускников Центра добросовестно несут службу в различных подразделениях не только на территории Псковской области, но и в других регионах страны, подчеркнули в ведомстве.

Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов поздравил собравшихся с знаменательной датой и принял участие в церемонии награждения личного состава.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, личную инициативу и примерность, проявленные при исполнении служебного долга, почетной грамотой УМВД России по Псковской области наградили начальника цикла – преподавателя учебной части центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области подполковника полиции Евгения Пыжова. Ценный подарок за добросовестное выполнение особо сложных и важных задач, достижение высоких показателей в трудовой деятельности вручили механику службы тылового обеспечения центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области Николаю Носенкову.

К прозвучавшим теплым поздравлениям присоединились также председатель Общественного совета при УМВД Джемал Малышев и председатель объединенного комитета профсоюзов УМВД Владимир Иванов.

А с заключительным словом выступил начальник центра полковник полиции Михаил Харитонов. Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области поощрены грамотами. Торжественная встреча была наполнена не только поздравлениями, но и выступлениями вокальной группы коллектива «Рубеж» УМВД, а также творческими номерами от слушателей.

Отметим, что современное здание центра было построено 10 октября 1980 года. Тогда он назывался школой подготовки УВД Псковского облисполкома. За свою историю Центр неоднократно переименовывался, а с июня 2011 года утверждено наименование «Центр профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области». И как бы ни менялось название Центра - он всегда остается настоящей кузницей профессиональных кадров для органов внутренних дел, добавили в ведомстве.