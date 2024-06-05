Общество

Кур без прививок и документов не впустили в РФ на границе в Невельском округе

Незаконное перемещение 170 кур пресекли на границе России в Невельском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы Россельхознадзора предотвратили незаконное перемещение кур, перемещаемых в автотранспортном средстве с территории Республики Беларусь без средств идентификации и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение птицы, проведение исследований, вакцинаций и обработок.

Также специалисты ведомства зафиксировали нарушение соблюдения требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных: маршрут следования кур не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Перемещение 170 кур по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.