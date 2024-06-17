Общество

Грандиозное семейное «Шоу каскадеров» приедет в Псков

Грандиозное семейное «Шоу каскадеров Мастер Панин» приедет в Псков. Шоу состоится с 19 по 21 июля на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» на улице Кузбасской Дивизии, 19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: «Шоу каскадеров Мастер Панин»

«Шоу каскадеров Мастер Панин» - это фееричная семейная программа для зрителей всех возрастов. Здесь можно увидеть невероятные трюки и выступления, которые заставят восхищаться. Шоу проходит на свежем воздухе, такого не увидишь ни в одном помещении.

В программе шоу — «заряженные» тачки, смертельные номера, полеты автомобилей, горящие люди выполняют акробатические номера, битва биг-фута против обычных машин.

«Прямо перед глазами — лучшие трюки и лучшие каскадёры из России! Красочное и незабываемое шоу, объединившее в себе профессионализм и отвагу каскадёров, безупречный расчёт постановщиков трюков, технический гений инженеров, восторг и поддержку зрителей», - рассказали организаторы.

Участники шоу — настоящие профессионалы, которые тщательно готовятся к каждому выступлению. Они тратят много времени и усилий на тренировки и подготовку, чтобы удивить зрителей своими навыками. Каскадёры — чемпионы мира.

«Шоу каскадеры Мастер Панин» — это настоящее искусство. Каждый трюк и выступление разработаны таким образом, чтобы зрители могли наслаждаться не только технической стороной выступления, но и эстетическими аспектами.

«Такое шоу — это отличный способ провести время с семьей и друзьями. Вы можете насладиться невероятными выступлениями в компании близких людей и получить яркие воспоминания. "Каскадеры Мастер Панин" создают настоящую сказку, которая перенесет вас в мир кино и экстрима», - заявили организаторы.

После каждого шоу состоится бесплатная фотосессия и раздача автографов. Подробнее о шоу можно узнать на сайте .

Расписание:

19 июля (пятница) в 18:00.

20 июля (суббота) в 13:00 и 18:00.

21 июля (воскресенье) в 18:00.

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