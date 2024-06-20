Общество

20 человек трудоустроены в Псковской области по программе субсидирования найма с начала года

20 человек трудоустроены в Псковской области по программе субсидирования найма с начала года. Их работодателями стали 6 псковских компаний. На каждого трудоустроенного работника отделение Социального фонда России по Псковской области предоставляет субсидию, компенсирующую часть расходов по зарплате и страховым взносам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

Согласно условиям программы, получить финансирование могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по выплатам сотрудникам, а также штрафам и другим сборам в пользу государства. На каждого нанятого работника компании поступает субсидия из Социального фонда. Она включает сумму минимального размера оплаты труда (19 242 рубля) плюс средства на уплачиваемые с него пенсионные взносы, медицинское страхование, отчисления на больничные и декретные.

Соответствующее финансирование работодатель получает три раза. Первый платеж поступает через месяц после приема соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода. Средняя компенсация сегодня превышает 75 тыс. рублей на сотрудника.

С начала года по условиям программы субсидирования найма Отделение СФР по Псковской области перечислило работодателям 1,4 млн рублей.

Чтобы получить средства, компании нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого подается заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда. В течение десяти дней фонд проверяет организацию и новых сотрудников, их зарплаты и перечисляет первую часть субсидии. Далее средства выплачиваются автоматически».

«Программа стимулирования занятости заработала в России в 2021 году. На начальном этапе она предусматривала выделение средств за трудоустройство выпускников 2020 года и безработных. Позже проект был расширен, он охватил молодежь до 30 лет, а также беженцев из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей и Украины. В 2023 году программу была распространена на участников специальной военной операции и людей с инвалидностью. В настоящее время субсидирование работодателей продлено до конца 2024 года», — отметила управляющий Отделения СФР по Псковской области Наталья Мельникова.