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Общество

25 дворов отремонтировали за год в Великих Луках

21.06.2024 12:10|ПсковКомментариев: 0

Работы по ремонту 25 дворовых территорий объемом 7 309,9 квадратных метра и ремонту проездов к дворовым территориям в объеме 1 978 квадратных метров выполнили в Великих Луках в 2023 году. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.  

За год выполнили работы по ремонту автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в объеме - 94 885,1 квадратных метра; ремонту тротуаров в объеме 9 333,9 квадратных метра. 

Выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции проспекта Гагарина на участке от улицы Угольной до улицы Дальней (устройство недостающего тротуара и недостающего искусственного освещения), капитальный ремонт улицы Новосокольнической (строительство тротуара и недостающего наружного освещения); реконструкция участка дороги от перекрестка улицы Металлистов и улицы Антонова до улицы Камышовой.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроены две общественные территории (улица Пушкина, Пушкинский сквер; территория на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского (проспект Ленина, 11/52). В парке на улице Пушкина установлены новые скамейки и урны, велопарковка, выполнены работы по монтажу детской площадки, нового спортивного комплекса и устройству резинового покрытия, электромонтажные работы по устройству уличного освещения, укладка брусчатки, посадка деревьев и кустарников, монтажу системы видеонаблюдения, на общественной территории пересечение проспекта Ленина и улицы Ставского выполнены работы по укладке брусчатки, установке скамеек и урн, посеву газона, монтажу системы видеонаблюдения.

В рамках развития институтов территориального общественного самоуправления и поддержки проектов местных инициатив в 2023 году на территории города реализованы семь проектов ТОС на общую сумму 3,14 млн рублей. Реализован инициативный проект «Устройство площадки для выгула собак» - 2,74 млн рублей.

При поддержке правительства Псковской области в 2023 году городу выделили средства в размере 100 млн рублей, в том числе 50 млн рублей на приобретение техники (на выделенные средства было приобретено 20 единиц спецтехники и навесного оборудования, что позволило увеличить эффективность работы предприятий ЖКХ), 50 млн рублей на ремонтные работы по содержанию улично-дорожной сети.

Пресс-портрет
Беляев Андрей Геннадьевич глава администрации Великих Лук
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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