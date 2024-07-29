Общество

Совфед одобрил закон об обязательном участии РАН в экспертизе школьных учебников

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, устанавливающий обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.

Подготовленная группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко инициатива предусматривает внесение изменений в законы «Об образовании в РФ» и «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Закон закрепляет участие Российской академии наук в проводимой Министерством просвещения РФ экспертизе учебников и пособий. Нововведение касается программ начального, основного и среднего общего образования.

Один из авторов инициативы, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила, что вопрос о необходимости законодательного закрепления участия РАН в экспертизе учебников был поднят на заседании верхней палаты 24 апреля 2024 года в ходе правительственного часа с президентом РАН Геннадием Красниковым. После этого, по ее словам, оперативно был подготовлен соответствующий законопроект «в целях улучшения качества учебной литературы».

Глава комитета СФ отметила, что РАН проводила научную экспертизу учебников до 2019 года, ученые проводили оценку соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы. «РАН обладает специальными методиками проведения научной экспертизы, имеет специалистов высокой научной квалификации. От качества учебников зависит уровень образования в целом», - подчеркнула Гумерова.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, пишет ТАСС.