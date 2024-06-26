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Членство сенатора Савельева в «Единой России» приостановят на время следствия

Членство в партии «Единая Россия» сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению в причастности к организации убийства, будет приостановлено на время следственных действий. Об этом ТАСС сообщил источник в партии.

Савельев является членом президиума Тульского регионального политсовета «Единой России».

«Членство задержанного сенатора Савельева в партии будет приостановлено до вынесения приговора. Если суд признает его виновным, он будет исключен», - сказал собеседник агентства.