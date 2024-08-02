Общество

Одного из старейших десантников России поздравили псковичи с Днем ВДВ

Один из старейших десантников России и 76-й дивизии гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Давыдов принял поздравление по случаю 94-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России. Торжественное мероприятие состоялось во дворе дома ветерана в Пскове, в пятницу, 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Георгию Даниловичу - 99 лет. Его призвали на фронт 1943-м году, он вошел в воздушно-десантную 9-ю роту 11-ой гвардейской воздушно-десантной бригады. Освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию, имеет много боевых наград», - рассказали в правительстве области.

Поздравить со знаменательной датой старейшего десантника собрались представители Псковской дивизии и сообщества ветеранов, главный режиссер гарнизонного Дома офицеров Анна Дмитриева, жители города и другие.

Солисты Псковского соединения ВДВ исполнили военные песни во дворе дома ветерана. Мини-концерт завершился торжественным маршем десантников под аккомпанемент военного оркестра. Несмотря на свои годы, Георгий Данилович встретил парад в свою честь стоя.

Напомним, в Псковской области 2 августа проходят торжественные и памятные мероприятия по случаю 94-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России. С праздником воинов-десантников поздравил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В столице региона торжественное построение личного состава частей 76-й дивизии гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии прошло на плацу воинского соединения.