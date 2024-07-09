Общество

Путин подписал закон о возвращении семьям с детьми 7% из 13% НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин подписал базовый закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми. Норма устанавливается в рамках совершенствования налоговой системы РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе по месту жительства.

На встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» глава государства пояснял, что цель закона в том, «чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%, а разница между 13% и 6% оставалась в семье». Путин отмечал, что в стране действуют несколько налоговых вычетов: имущественный в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет, связанный с образованием, здравоохранением, и так называемые общие налоговые вычеты для семей, пишет ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова обращала внимание, что семейная налоговая выплата будет осуществляться до того, как произведут другие вычеты. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, выплата коснется около 4 млн семей - в них воспитывают более 10 млн детей.

Граждане, которым положен такой вычет, смогут подать заявление о его назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Право на получение выплаты предоставляется родителям с 1 января 2026 года.

Выплата будет производиться каждому из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если те обучаются в образовательной организации на очном отделении. При этом у заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Назначать вычет будет Социальный фонд РФ, а сама выплата будет осуществляться его территориальными органам за счет средств из федерального бюджета. Граждане смогут обратиться в территориальный орган фонда по месту жительства, а при отсутствии подтверждения его - по месту фактического проживания. Заявление может быть подано лично, в электронном виде через портал Госуслуг или МФЦ. Территориальные отделения Соцфонда наделяются полномочиями по проверке достоверности сведений о доходов семьи. Для этого они будут запрашивать необходимую информацию от всех ею владеющих организаций.

Правительство РФ в свою очередь установит порядок и условия назначения выплаты и перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи.

Согласно закону, выплата будет перечисляться на счет, открытый в российском банке. При этом плата за банковские услуги взиматься не будет. Также семейный вычет не учитывается при определении права на получение других выплат и предоставлении мер поддержки. Документ также устанавливает, что Соцфонд и федеральные органы исполнительной власти, участвующие в обеспечении процесса назначения и предоставления выплаты, должны до 1 июня 2026 года провести мероприятия по организации бесперебойной работы информационных систем.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.