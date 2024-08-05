Общество

Новые отели и кадры необходимы для удержания турпотока внутри России

Внутренний туризм в России находится на подъеме, однако, чтобы сохранить этот турпоток в будущем, необходимо развивать курортную инфраструктуру в ставших популярными регионах, обеспечить места для проживания и подготовить квалифицированный персонал. Такое мнение высказала замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

«Сначала ковид, а потом специальная военная операция сильно повлияли на туристические потоки. Сейчас надо обратить внимание на внутренний туризм. У нас очень выросли турпотоки внутри страны: по итогам 2023 года турпоток в России вырос на 20% - до 78 млн [туристов], а в этом году прогнозируется до 90 млн поездок, то есть увеличение еще на 12%. И поэтому сейчас уделяется огромное внимание строительству новых средств размещения», - рассказала эксперт.

Она пояснила, что речь при этом идет во многом о местах размещения нового формата: это не капитальные масштабные комплексы, на строительство которых ушло бы несколько лет, а быстровозводимые модульные отели, глэмпинги, кемпинги и даже придорожные гостиницы, которые обеспечат комфорт для автотуристов, путешествующих на большие расстояния.

«Колоссальные деньги раньше выводились за пределы страны, а сейчас мы должны сделать все, чтобы они оставались внутри страны. И конечно же, первое, что нужно для этого сделать: строить инфраструктуру, новые и современные места размещения и дороги. А второе - очень серьезно заниматься кадрами, их подготовкой», - добавила депутат.

Она отметила, что очень важно обеспечить обучение новых сотрудников для туротрасли не только в вузах, но и в заведениях среднего профессионального образования, пишет ТАСС.

«И вот если мы сможем эти составляющие сейчас быстро обеспечить, то сможем обеспечить [сохранение внутреннего турпотока]. Нужно понимать, что туризм - это не только про отдых. Это еще и отрасль экономики, которая может приносить деньги в бюджет того или иного субъекта. Нужно понимать, что вклад туризма в ВВП тоже растет - на совещании по итогам прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко озвучивал, что он составил 2,8%», - уверена Татьяна Лобач.