Общество

Аварийные тополя спиливают в Дно

Бригада по спилу аварийные деревьев работает на территории города Дно. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

Работы проводят в рамках муниципального контракта администрации городского поселения Дно. Уже половина контракта исполнена, работы продолжаются.

Как сообщают в администрации городского поселения, в первую очередь в план мероприятий включали аварийные деревья. Список составлен исключительно по заявлению граждан. Большая часть заявок как всегда приходится на старые тополя. В этом году в рамках контракта будет спилено порядка 50 деревьев.