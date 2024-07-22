Общество

Названы банковские переводы, которые могут заблокировать на два дня

Банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств есть в базе о мошенничестве. Как избежать задержек и попадания в базу, рассказала «Прайму» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Из-за роста числа мошеннических схем в России был принят закон, обязывающий банки проверять получателей денежных средств на предмет причастности к таким операциям. Банк России создал базу, в которой зафиксированы сомнительные реквизиты. Более того, если кредитная организация совершила перевод на счет из базы, она обязана вернуть обманутому клиенту деньги в 30-дневный срок.

Оснований для того, чтобы счесть перевод сомнительным, стало вдвое больше. Среди них нехарактерная для абонента активность, зафиксированная сотовым оператором, долгие телефонные беседы, получение множества СМС от незнакомых абонентов.

В этой ситуации число блокировок переводов должно существенно увеличиться, и к этому надо быть готовым. После приостановки следует связаться с банком, а если ваши реквизиты попали в базу, придется обжаловать это через суд. Могут потребоваться дополнительные разъяснения от регулятора – какие переводы считать сомнительными и каким способом клиент сможет доказать благонадежность, заключила Белянчикова.