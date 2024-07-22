Общество

Центробанк оставит закрытой базу с подозрительными счетами

Центробанк (ЦБ РФ) не будет делать базу со счетами, куда переводят деньги с похищенных счетов, общедоступной.

«Информация из базы данных Банка России не может быть общедоступной. Это связано с обеспечением защиты сведений о клиентах банков, содержащейся в ней», — отмечает регулятор.

Сегодня, 25 июля, вступает в силу закон (369-ФЗ), в котором предусмотрен механизм возмещения гражданам средств, похищенных мошенниками, если банки не сумели соблюсти определенные процедуры, чтобы противодействовать им.

Норматив направлен на защиту людей, которые под воздействием социальной инженерии называют аферистам коды и пароли, что с точки зрения текущего законодательства выглядит как операция, совершенная самим клиентом банка. Как слабая сторона, люди должны иметь дополнительную поддержку, чтобы не потерять свои средства, решили законодатели, принимая закон.

С этого дня кредитные организации обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе содержится в базе данных ЦБ, которую регулятор ведет не первый год. Причем «период охлаждения» для клиента кредитная организация должна установить, даже если он настаивает на переводе. Если кредитная организация пропустит трансакцию, тем более не предупредив клиента, тогда банку придется вернуть деньги в течение 30 календарных дней, пишут «Известия».

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, база данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента» формируется на основе сведений, полученных от банков, иных участников информационного обмена, а с октября 2023 года — от МВД России. Она обновляется ежедневно. Таким образом, все банки уже сейчас перед тем, как осуществить перевод, обязаны проверять, не находятся ли реквизиты получателя денег в этой базе.

«В случае несогласия клиента с действиями или ответом банка, клиент может подать жалобу в Банк России, в суд или финансовому омбудсмену. Банк России проверит действия банка в рамках надзорных мероприятий или предоставит уполномоченному органу (например, суду или финансовому омбудсмену) по официальному запросу необходимые сведения», — отмечается в ответе пресс-службы ЦБ.