Общество

Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров

Министерство финансов РФ не поддержало предложение о введении налогового вычета на покупку кондиционеров, официальный ответ министерства на запрос вице-спикера ГД от «Новых людей» Владислава Даванкова.

Ранее Даванков направил обращение на имя министра финансов Антона Силуанова с предложением рассмотреть возможность ввести меры социальной поддержки для покупки и установки кондиционеров для семей с детьми. Одной из наиболее эффективных мер, по мнению Даванкова, могло бы стать предоставление налогоплательщикам права на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц за приобретение кондиционеров.

«В этой связи инициативы по поддержке отдельных категорий граждан путем установления новых налоговых льгот за счет, в частности, сокращения возможностей органов власти субъектов Российской Федерации по самостоятельному решению соответствующих вопросов, по мнению Минфина России, не должны затрагивать НДФЛ», - сказано в письме министерства.

В нем также поясняется, что НДФЛ является одним из основных источников формирования доходной части бюджета РФ, за счет средств которого осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан.

«Кроме того, сообщаем, что порядок подготовки проектов заключений и официальных отзывов правительства РФ установлен регламентом правительства РФ, утвержденным постановлением правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260, и предусматривает комплексный анализ поступивших законодательных инициатив заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, процедуры межведомственного согласования и согласования в аппарате правительства РФ», - отмечает Минфин.

Таким образом, позиция отдельного федерального органа исполнительной власти по соответствующим законодательным инициативам не может рассматриваться как консолидированная, пишет РИА Новости.