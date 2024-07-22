Общество

Песню «Псков - любовь» исполнит блогер-милионник Тима Бичевский

Авторскую песню «Псков - любовь» исполнит Тима Бичевский 27 июля на главной сцене парка Строителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областной колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото предоставили в Псковском областной колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Тима Бичевский - псковский музыкант, видеоблогер, преподаватель отделения «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Стал известен в социальных сетях благодаря коротким познавательно-развлекательным роликам о гаджетах и поп-музыке. На сегодняшний день имеет более двух миллионов подписчиков в аккаунтах YouTube и TikTok.

Песня «Псков - любовь» была написана в 2023 году к 1120-летию города.

Как отметила соавтор стихов, музыковед Ирина Галковская, за минувший год песня стала очень популярна среди молодёжи. Она прочно вошла в репертуар вокалистов колледжа искусств, регулярно исполняется на концертах, фестивалях, акциях по всей Псковской области.

«Наша песня была официально выпущена в мае 2023 года и получила большое количество прослушиваний в интернете, псковичи и гости города регулярно снимают под неё видеоролики», - подчеркнула Ирина Галковская.

Добавим, что в авторском исполнении композиция «Псков - любовь» прозвучит впервые. В концерте примут участие студенты колледжа искусств, а также ансамбль эстрадного танца «Сувинир Бит» (руководители – Ольга Урукова и Алёна Тагирова).

Начало концерта в 18.00.