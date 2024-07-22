Общество

«Купеческие бани» в Пскове закрылись из-за истечения срока контракта

«Купеческие бани» в Пскове закрылись из-за истечения срока контракта и невозможности его продления. Об этом сообщили в группе бань в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Купеческие бани - Псков» / «ВКонтакте»

«Приносим извинения за долгое отсутствие новостей. К сожалению, вынуждены сообщить, что наши бани на Советской, 42А больше не будут работать из-за истечения контракта и невозможности его продления. Мы уже активно планируем открытие на новом месте и надеемся порадовать вас обновленными услугами в ближайшее время», - рассказали в сообществе.

О точной дате и месте открытия новых бань будет известно позже.