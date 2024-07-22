Общество

Поддельное сливочное масло выявили в псковском онкодиспансере

Фальсифицированное сливочное масло обнаружили в псковском онкологическом диспансере и доме-интернате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: azerbaijan_stockers / freepik

Инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках государственного задания произведен отбор проб сливочного масла в областном онкологическом диспансере и доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Результаты исследований показали, что отобранные образцы масла не подлинные и не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза. Установленное несоответствие говорит о том, что вместо масла людям подавали растительные масла и жиры.

Главным врачом онкодиспансера и директором дома-интерната приняты меры по недопущению употребления в пищу фальсифицированного масла, рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что с начала текущего года управлением Россельхознадзора выявлено 5 случаев поставок фальсифицированной молочной продукции в 4 социально значимые учреждения Псковской области. Информация о выявленных нарушениях доведена до получателей и поставщиков некачественной продукции, органов исполнительной власти региона, а также территориальных управлений службы.