Общество

Международный день дружбы празднуют 30 июля

Международный день дружбы, установленный в 2011 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №65/275, отмечается ежегодно 30 июля.

Перед миром стоит большое количество вызовов и угроз: нищета, насилие, нарушение прав человека, болезни и эпидемии. Это подрывает международный мир и безопасность, социальные устои, создает препятствия для развития, разделяет людей и общества. Чтобы успешно противостоять этим вызовам и угрозам, необходимо искоренить причины их возникновения. Этого можно добиться путем проявления солидарности, которая может выражаться во многих формах. В первую очередь это дружба, она делает людей ближе. Вместе можно добиться согласия, создать нормальные условия для существования всех людей, стремящихся сделать мир лучше, пишет Calend.ru.

Инициатором учреждения Дня выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало 2001–2010 годы). В документах было признано, что в результате различных форм насилия на всех уровнях общества во всем мире детям причиняются огромный вред и страдания. Ассамблея также признала роль образования в пропаганде культуры мира и ненасилия которые должны прививаться детям. Если дети научатся жить в мире и гармонии, это будет способствовать укреплению международного мира и сотрудничества.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», — говорится в документе.

Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы — привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур.

Стоит отметить, что Международный день дружбы, учрежденный ООН, — не единственный праздник подобного рода: 9 июня отмечается Международный день друзей.