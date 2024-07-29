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Общество

ЕГЭ по обществознанию предложили отменить для будущих учителей физики и математики

30.07.2024 10:28|ПсковКомментариев: 0

Согласно данным Рособрнадзора, самым популярным предметом ЕГЭ по выбору в 2024 году стало обществознание — его сдавали 43,8 процента выпускников. Популярность этой дисциплины объясняется тем, что результат экзамена засчитывают при поступлении в вузы по многим направлениям. А для получения педагогического образования обществознание и вовсе обязательно. Отменить это правило для будущих учителей математики и физики предложили депутаты и сенаторы. Такой вопрос предложено рассмотреть Минобрнауки.

Порядок поступления в педагогические институты и университеты, как и в другие вузы, определяет Минобрнауки. Список вступительных испытаний утверждают для каждой специальности. При этом абитуриенты, выбравшие «Педагогическое образование», во всех вузах сдают русский язык и обществознание.

Исключить обязательное обществознание из перечня вступительных испытаний в вузах для тех, кто хочет получить педагогическое образование математической и естественно-научной направленности, предложили депутаты и сенаторы. Такая рекомендация Минобрнауки содержится в проекте решения Госдумы и Совфеда по итогам заседания президиума Совета законодателей, пишет  «Парламентская газета»

«Сегодня абитуриент обязательно сдает русский язык и обществознание, а далее на усмотрение вуза один из предметов по выбору, и далеко не всегда это профильный предмет, — пояснил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. — При этом очевидно, что будущий преподаватель химии или физики должен сдать ЕГЭ по этим предметам и использовать результат экзамена при поступлении в вуз».

Введение профильных единых госэкзаменов увеличит количество испытаний для выпускников, которые хотят получить педагогическое образование математической и естественно-научной направленности, отметил Александр Мажуга, поэтому сегодня обсуждается вопрос, как избежать такой ситуации.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию уже обращался с этим вопросом в Минобрнауки и Федеральное учебно-методическое объединение по педагогическим наукам, отметил депутат. Варианты обсуждались разные, итоговый механизм должны подготовить профильные министерства. «По моему мнению, может быть несколько вариантов, — отметил Мажуга. — Первый — убрать обязательное обществознание, тогда останутся русский язык, математика и профильный предмет, либо оставить обществознание, математику и профильный предмет, а для ЕГЭ по русскому языку установить проходную планку, например более 70 баллов. Но эти решения должны основываться на экспертном мнении».

Согласно данным Рособрнадзора, обществознание уже несколько лет остается самым популярным предметом ЕГЭ по выбору. В 2024 году его сдали 43,8 процента выпускников. Обществознание также возглавило топ-5 предметов для пересдачи, которую впервые ввели в этом году.

Популярность обществознания объясняется тем, что результат этого экзамена засчитывают при поступлении в вузы по целому ряду направлений. Например, с оценками по обществознанию, математике и русскому языку можно поступить на «Экономику», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Государственное и муниципальное управление» и «Педагогическое образование». С набором из обществознания, русского языка и истории можно замахнуться на «Международные отношения» или «Издательское дело», а с набором из обществознания, русского языка и литературы — на «Филологию» или «Изящные искусства».

По предварительным данным Рособрнадзора, результаты ЕГЭ по обществознанию в 2024 году получились примерно такими же, как и год назад, — 55-56 баллов. По шкале перевода баллов в оценки это «четверка с минусом».

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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