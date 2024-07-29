Общество

Росстат сообщил о росте доли людей с избыточным весом до 62,5%

В России за последние пять лет выросла доля людей с избыточным весом и достигла в 2023 году 62,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Росстат для оценки веса регулярно проводит выборочные наблюдения за рационом питания населения. Уточняется, что в предыдущем исследовании в 2018 году данный показатель составлял 61,7%. При этом доля россиян, которые имеют нормальный вес, за этот период упала с 36,3% до 35,7%.

Изменения особенно коснулись мужчин: пять лет назад нормальный вес был почти у каждого третьего представителя мужского пола (34%), а теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. По данным ведомства, в стадии предожирения находятся 52,4% мужчин, пишет РБК.

Что касается женщин, доля имеющих лишний вес в стадии предожрения увеличилась с 34,7% до 37,1%, однако доля имеющих нормальный вес даже увеличилась на 1,3% — с 38,1% до 39,4%.

Кроме того, сократилась доля жителей России с первой, второй и третьей степенями ожирения с 15,7% до 14%, с 4,3% до 3,6% и с 1,6% до 1,1% соответственно.

Ранее сообщалось, что количество детей с ожирением выросло в Псковской области более чем на 23%.