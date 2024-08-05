Общество

Путин подписал закон о льготах для инвалидов при поступлении в колледж

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы», — говорилось в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечали, что закон будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО, пишет РИА Новости.