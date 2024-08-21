Общество

Малоизвестными фактами истории поделились участники посвященного 80-летию Псковской области круглого стола

Круглый стол, посвященный 80-летию Псковской области, состоялся в Великих Луках. Как сообщил председатель великолукского отделения Российского военно-исторического общества, депутат городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте», мероприятие прошло 23 августа в рамках фестиваля «Встречи на родине М.И.Семевского».

Фото со страницы Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте»

Встреча была организована Великолукским городским краеведческим обществом и Центральной городской библиотекой им. М.И.Семевского.

В ходе круглого стола обсуждались вопросы послевоенного восстановления и развития системы высшего и среднего образования, библиотечного дела, здравоохранения, промышленности, торговли, железнодорожного строительства, системы управления и др.

Было заслушано 10 сообщений, большинство из которых содержали малоизвестные факты из истории Псковской и Великолукской областей периода послевоенного восстановления народного хозяйства.