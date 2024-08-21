Общество

В конце лета температура в Псковской области будет на 5-7 градусов выше нормы

Конец августа и начало сентября на европейской части России будет очень теплым. Дневная температура на 6-9 градусов выше климатической нормы прогнозируется на юге Центрального федерального округа (ЦФО) со среды по воскресенье, она составит 26-33 градуса, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Конец лета, начало сентября на европейской территории России очень теплое, чрезвычайно теплое. <…> На юге Центрального федерального округа: в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях - везде температура с 28 августа по 1 сентября на 6-9 градусов выше нормы, она составит 26-33 градуса», - сообщил Вильфанд.

По словам метеоролога, в аналогичный период температура на 5-7 градусов выше нормы ожидается в трех областях ЦФО: в Тверской - 24-28, Московской - 27-30, Смоленской - 26-29 градусов, пишет ТАСС.

В Псковской области температура будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов и составит 23-28 градусов.