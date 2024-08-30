Общество

Американский стаффордширский терьер не прошел «паспортный» контроль на госгранице в Псковской области

Ввоз собаки породы Американский стаффордширский терьер провели на госгранице в Псковской области в пункте пропуска Шумилкино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе документарной проверки специалистом ведомства установлено, что в ветеринарном паспорте животного отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой.

Собака перевозилась в сопровождении физического лица из Германии в Челябинскую область.

Ввоз американского терьера на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате животного на сопредельную территорию.