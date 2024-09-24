Общество

В Совете Федерации предложили давать дополнительные баллы абитуриенткам с детьми

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что такая мера станет еще одним шагом «для обеспечения возможности получения высшего образования женщинам с детьми».

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо главе Минобрнауки России Валерию Фалькову с предложением считать наличие детей индивидуальным достижением при поступлении в вуз для женщин, родившим ребенка в течение года до подачи документов в высшее учебное заведение.

«Предлагается рассмотреть предложение о введении дополнительных преференций при поступлении в высшие учебные заведения женщинам, родившим ребенка (детей), в течение года до подачи документов в вуз. Детей предлагается считать индивидуальным достижением, за который необходимо предусмотреть начисление максимального количества дополнительных баллов к результатам экзаменов», - пишет Кутепов в письме.

Как отмечает Кутепов, эта мера станет еще одним шагом "для обеспечения возможности получения высшего образования женщинам с детьми", а создание для них более комфортных условий для поступления в вуз не потребует дополнительных выплат. "Кроме того, данная мера будет являться одной из мер для профилактики прерывания беременности, а также повышать статус семей с детьми", - подчеркнул сенатор, пишет ТАСС.

Глава комитета СФ по экономической политике также напомнил, что в последнее время в системе образования приняты меры, направленные на поддержку рождаемости. Он привел в пример возможность перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований либо за счет собственных средств образовательной организации для женщин, родивших ребенка в период обучения, а также создание комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей в государственных вузах.

Предложенная мера станет последовательным движением в сторону поддержки рождаемости в стране, указал Кутепов в письме.

По действующим нормам, при поступлении в вуз могут учитываться индивидуальные достижения. Например, окончание школы с отличием, спортивные успехи и победы в олимпиадах. Вузы начисляют абитуриенту до 10 баллов за индивидуальные достижения дополнительно к сумме баллов ЕГЭ. Они дают преимущество при равенстве конкурсных баллов.