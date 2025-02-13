Общество

«Зверьё моё»: Мопсов много не бывает

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 февраля. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица псковского питомника мопсов «Элин Паг» Эльвира Бельская и один из её подопечных Марк.

Гостья рассказала об особенностях породы, нюансах содержания и ухода за мопсами. В чём нуждаются собаки-брахицефалы зимой и летом, и для чего им в детстве подвязывают уши? На что обращать внимание хозяевам, чтобы сохранить здоровье питомца? Как выбрать рацион? Каким критериям должен соответствовать потенциальный владелец? Что подразумевают выставки для собак, и чем они интересны обычным посетителям? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

О характере и нюансах ухода

- Эльвира, добрый день! Познакомьте нас со своим спутником.

- Это наш красавчик. Домашняя кличка – Марк, полная – Монтес Аури Кэттилайн Амур. Это яркий представитель породы мопс. Производитель нашего питомника, папа наших щенков. В мае ему исполняется пять лет. Мальчишка по характеру шикарный, очень спокойный, уравновешенный. Любит своих девочек, защищает, заботится о них. Когда маленькие детки, всегда с ними с удовольствием играет, таскает им игрушки. У Марка есть выставочные достижения. Он дважды чемпион России, дважды чемпионом РКФ в юниорском и взрослом классах. Вот такой замечательный парень у нас.

- Расскажите о питомнике. С чего всё начиналось, почему вы решили остановиться именно на этой породе?

- «Элин Паг» – это монопородный племенной питомник, где живут только мопсы. Мы занимаемся разведением красивых и здоровых собак этой породы. В моей жизни, начиная с детства, собаки были всегда. Вся моя рабочая деятельность связана с собаками. По образованию я зоотехник, отработала почти 30 лет кинологом. В доме были, как правило, крупные собаки, довольно сложные в повседневном уходе. И захотелось какую-то небольшую собачку, компактную, простую в повседневной жизни, с минимальным уходом за шерстью. Выбор пал на мопса. Однажды на выставке я наблюдала данную породу, и это была любовь с первого взгляда. Решила, что именно такую собачку себе заведу. Нашли хороший питомник, съездили, привезли оттуда девочку-щенка. С этого началась история моего питомника. Через несколько лет количество поголовья стало увеличиваться, мопсы имеют такую особенность – накапливаться. Много мопсов не бывает, так говорят. В этом году питомнику исполняется ровно 15 лет. И ровно 20 лет, как эта порода появилась в моем доме, а главное – в моем сердце и в моей душе. Я этой породе больше не изменяла. Только мопсы.

- Расскажите об их главных особенностях.

- Особенность породы, прежде всего, связана с анатомией собачки. У нее особенное строение: круглая головка и коротенькая, уплощенная мордочка, вследствие чего коротенькие носовые ходы и короткие лицевые кости черепа. Поэтому собачка при возбуждении, при длительных активных нагрузках часто дышит. Во время сна они храпят, сопят, издают разные звуки. Это связано с анатомией. Носогубный валик тоже требует особого ухода, надо постоянно его содержать в чистоте и в сухости, чтобы не развились инфекции и грибки. Глазки у мопсика довольно крупные и хорошо открыты, не защищены. Поэтому, как правило, все проблемы, связанные с глазами, носят механический, травматический характер. Поэтому глазки бережем, не гуляем по высокой траве, в кусты в колючие не ходим и бережем от котиков уличных, потому что когти могут навредить.

- Какой у мопсов характер?

- Довольно веселый, в меру активный, жизнерадостный. Это очень компанейские собаки, я бы даже сказала, стайные. Они любят, когда их хотя бы два-три вместе живут. Довольно они преданные своему владельцу, но с чувством собственного достоинства. Очень горделивые собаки, упрямые. Если их дрессировать, нужно быть очень терпеливым, спокойным и настойчивым. Если какие-то крики, жесткость, агрессия, мопс просто откажется работать.

- Как ухаживать за шерстью мопса? Вы сказали, это не сложно.

- Да, это еще одна причина, как я говорила, почему завела эту породу - шерсть требует минимального ежедневного ухода, практически никакого. Раз в месяц собачки моются специальным шампунем, лучше гипоаллергенным, и вычесываются. Единственное, особое внимание необходимо уделять во время линьки. Мопсы очень сильно линяют, и нужно ежедневное вычесывание, либо обращаться к профессиональному грумеру, который этим занимается.

- Вы самостоятельно вычесываете?

- Да, конечно.

- Я читала, что собаки-брахицефалы подвержены тепловому удару. Нужно ли как-то защищать их в летнее время?

- Да, мопсик относится к брахицефальным собакам - укороченная мордочка, укороченные носовые ходы. Организм собаки охлаждается через дыхание, а у мопса с этим проблемы. Поэтому длительное нахождение на улице в жаркую, душную погоду может привести к обмороку вплоть до летального исхода. Потому что охлаждение наступает очень тяжело. Всем владельцам своих щенков я в говорю: летом стараемся больше погулять в утренние вечерние часы, а днём выводим чисто для справления естественных потребностей. Если вдруг такая ситуация случилась, собачка перегрелась - не ждем, хватаем в охапку, несемся сразу к ветеринару. Тут каждая минута дорога.

- А зимой есть нюансы?

- В принципе, мопсы прекрасно переносят морозы до минус 15. Но все равно желательно покупать курточки, комбинезончики, кофточки, свитера. Потому что у мопса абсолютно голый животик, там нет шерстного покрова. Нужна одежка, которая будет защищать грудную клетку и животик. И в сильные морозы тоже гуляем коротко.

О прогулках и общении

- Я правильно понимаю, что это чисто квартирная порода, ее нельзя сажать в вольер или на будку?

- Конечно. Мопс - это декоративная порода собак. Она должна жить рядом с человеком. Квартира, дом, но ни в коем случае не в вольере, не на улице.

- Выгул насколько часто требуется?

- Для взрослой собаки обязателен трехразовый, я считаю. Если сильные морозы или жара, как я уже сказала, гуляем утром-вечером подольше, минут сорок или час. Днем чисто по нужде. В день полтора-два часа собачка должна получать моцион.

- А прогулка в чем должна заключаться? Наверное, нужно не просто ходить и ждать, пока собака справит свои потребности, но и играть с ней, давать какие-то нагрузки.

- Правильно, прогулка не только для справления естественных потребностей, а еще и для физического развития, особенно, если это щенок. Активности нужны для общего поддержания физической формы, для психического состояния. Если собака находится постоянно в четырёх стенах, у неё, извините, будет с головой не в порядке, потом проблемы возникают. На поводке погуляли какое-то время, дайте свободно подвигаться. Поиграйте, покидайте палочки, игрушки. Мопсы, кстати, прекрасные апортировщики: бегают, приносят, играют. Важно давать возможность поиграть со своими соплеменниками, с такими же собачками. Может, даже не с мопсами, а представителями других пород, дать с кем-то подружиться на улице.

- На некоторых фотографиях я заметила подвязанные ушки. Что это нужно?

- Ушки клеят щенкам для того, чтобы они приобрели правильную, красивую форму, в соответствии со стандартом породы. Обычно клеят в возрасте до полугода обычным медицинским лейкопластырем. Это щенку не доставляет никаких проблем, не мешает. Он обычно сам через 2-3 дня снимает его. И ушки будут иметь красивую, правильную форму.

- А если не подвязать?

- Ничего страшного. Когда приезжают за щенком, я всегда все показываю, как надо, завязываю. Некоторые владельцы говорят, мол, мы не будем выставлять собачку, нам это не надо. Ну и не подвязывают - ничего страшного. На здоровье собаки это никак не отражается. Чисто на красоте.

- Что еще нужно знать потенциальным владельцам? Вы сказали, мопсы - стайные, как они будут контактировать с другими животными, которые есть в доме?

- Они хорошо со всеми ладят. Если есть в доме ещё какая-то собачка - это даже лучше, они легко находят общий язык. Главное, владельцу самому проявить терпение и внимание. Бывает собачка, которая уже живет в семье, может приревновать или агрессивно себя вести. Нужно все делать постепенно. Почаще выводить на прогулку вместе, придумать общие игры. Важно, чтобы внимания хватало каждой собачке. А не так: привели новую, а прежняя осталась без внимания. Тогда могут быть проблемы, конечно. Мопсы прекрасно ладят и с домашними котами, и с другими собачками. Часто берут щенков, когда и шпицы в доме, и той-терьерчики, и чихуахуа, и котики - и все прекрасно дружат.

- То есть, к котам тоже можно заводить?

- Да, главное да, чтобы все было под надзором владельца первое время. Чтобы не было так, что котик сидит, запустили щенка, он погнал, и всё это началось. Деликатно, постепенно, в мягкой форме приучаем друг к дружке.

О требованиях к владельцам и питании

- Насколько я знаю, декоративные породы сейчас популярны. Мопсами активно интересуются?

- Да, мопс вообще считается одной из самых популярных пород в мире именно за то, что она удобна в повседневной жизни. Не требуется ежедневного вычесывания, какой-то особенной дрессировки, многочасовых физических нагрузок. Они компактные, удобные, могут прекрасно жить даже в самой маленькой квартирке, им хватает места. Не требовательны к повседневному уходу, да и внешний вид у них - это просто прелесть.

- Скажите, кто чаще берет щенков? Это псковичи или жители других регионов?

- К нам, в основном, приезжают за щенками жители Санкт-Петербурга, Москвы. Летом приехала женщина из Новоуральска (Свердловская область - прим. ред.). Я далеко не отправляю, потому что щенок - это не бандероль, не посылка. Не доверяю даже самым проверенным перевозчикам. Поэтому она сама приехала, путь туда-обратно занял 6 дней на машине. Из Воронежа приезжали: на двух поездах туда, на двух обратно. Наши щенки живут в Омске, в Новосибирске.

- Вы говорите, что не доверяете перевозкам, а какие требования предъявляете к потенциальным владельцам?

- Когда на контакт выходят люди, желающие приобрести щенка, сначала общаемся в переписке, потом я прошу позвонить, когда понимаю, что человек настроен серьёзно. В процессе общения мы знакомимся и понимаем, кто есть кто, что человек может собаке дать. Я спрашиваю, каков состав семьи, есть ли маленькие дети и другие животные, как люди работают. Щенок от меня уезжает в 3,5 месяца, в это время он ещё кушает 4 раза в день. Есть ли возможность кормить? Бывает, люди уходят в 8 утра и приходят в 8 вечера. Таким я отказываю, иначе щенок целый день будет сидеть один голодный. Если маленькие дети, груднички, тоже нежелательно. Потому что ребенок ещё маленький, как обращаться со щенком, он не знает. И щенок такой же ребенок. Зубки начинают меняться, начинают кусать, грызть, и могут быть проблемы в семье. Некоторые хотят приобрести в качестве подарка для сына, дочки. Я говорю: а вы знаете, что подарок этот будет для вас, а не для ребенка? Тот может наиграться, желание угаснет со временем, он потеряет интерес, другие интересы появятся. А это живое существо, и заводится не на год, не на два. Средняя продолжительность жизни мопса - 13-14 лет. Плюс походы к ветеринару, прогулки, закупка кормов или приготовление пищи - вся ответственность будет лежать на взрослом человеке, прежде всего. Также спрашиваю, есть ли возможность гулять со щенком и куда денут питомца в случае отпуска, есть ли вариант отдать бабушке, дедушке и так далее. Бывает, в процессе общения люди говорят: «Спасибо вам большое, а мы и не знали, как все сложно». И отказываются.

- Совершенно верно - главное вовремя понять, что ты не готов к собаке. А чем нужно кормить мопсов?

- Проще всего готовыми полнорационными промышленными кормами. Но при желании можно изучить технику приготовления пищи для собаки и кормить натуральными продуктами. Но это не имеет ничего общего с кормлением со стола, это не пищевые отходы. Не так, что мы суп, кашу не доели - и им как поросёнку в чашку складываем. Это отдельная закупка продуктов: мяса, субпродуктов, круп (обычно гречка-рис), овощей, творога, кефира. И витамины нужны соответствующие. Всё индивидуально. У меня есть собаки, которые едят только сухие корма и прекрасно себя чувствуют. А есть собаки, которые только на натуральном питании, я отдельно готовлю, закупаю мясо. Утром варю, например, рис с мясом, а вечером - сырое мясо.

- Как получается разделять питание? Не воруют друг у друга?

- Нет, они знают свое место, у каждого своя стоечка. Каждая собачка знает, где она кушает, и когда я ставлю чашку, каждый бежит к своей. Не воруют. Есть только одна собачка, которая отдельно питается.

О выставках и достижениях

- Ваши собаки участвуют в выставках, и перед тем, как создать питомник, вы тоже ходили на такие мероприятия. Расскажите, что они подразумевают? Чем там заняться человеку, который не имеет отношения к заводчикам?

- По сути своей выставка - это зоотехническое мероприятие. Сейчас они являются скорее шоу, этакие конкурсы красоты. На выставках отбирают самых красивых представителей той или иной породы, а дальше они идут на «бесты» (финальное состязание, в результате которого выбираются лучшие собаки из разных пород — прим. ред.) Всегда приходит много гостей с детьми. Проводятся разные конкурсы, например, на лучший питомник, клуб «Фауна» организует новогоднюю дог-тусовку - у них и ёлка новогодняя, и Дед Мороз со Снегурочкой, всякие костюмированные мероприятия. С чего бы туда не прийти всей семьей и не посмотреть? Тем более, если люди хотят завести щенка, это хороший способ познакомиться с той или иной породой. Пообщаться заводчиками, на собачек со стороны посмотреть.

- Как вы готовитесь к выставкам?

- Взрослые собаки все уже знают и умеют. Но если я щенка оставляю в питомнике, то начинаем заниматься. Требования какие? Красивые породные движения в ринге, красивые стойки на выставочном столе и на полу. Занимаюсь сама, но хотя бы несколько занятий мы берем в хэндлинг-зале, особенно на начальной стадии развития щенка, потому что выставка - это, прежде всего, стресс для собаки. Скопление людей, собак, постоянный лай, аплодисменты, играющая музыка - щенок может просто отказаться идти в ринг. А занятия в хэндлинг-зале с опытным инструктором, хэндлером, дополнительно развивают нервную систему собаки, она привыкает к стрессовым ситуациям. Проходят занятия в группе с другими собаками, с другими людьми. Плюс со стороны виднее какие-то ошибки, когда неправильно стоишь в стойке, неправильно двигаешься - могут подсказать.

- Какие у вас последние яркие достижения?

- Недавно выступали с девочкой, которая задержалась в питомнике до 5,5 месяцев. Мы не собирались её выставлять, но узнали, что будет проходить выставка, и решились. Было всего 4 дня на подготовку, и этого хватило. Она познакомилась с ринговкой, научилась красиво ходить в ринге и правильным стойкам, в итоге мы в своем классе выиграли. В «бест» она отказалась идти, потому что не была готова к такому потрясению. Для меня это очень яркое событие. А ещё мы с нашей девочкой Элин Паг Жасмин были в Белоруссии, в Новополоцке. Она выиграла выставку в своем мопсячьем классе, получила «Лучшего представителя породы» и была приглашена на «бест» юниоров. А это около 40 участников разных пород, не только мопсы. И там она взяла первое место. Столько призов, кубков привезли - очень памятные события.

- Молодцы! Эльвира, спасибо за интересную беседу. Напоминаю, что в гостях у нас были владелица питомника мопсов Эльвира Бельская и один из её подопечных — Марк. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!