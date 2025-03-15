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Общество

В Псковской области обновили 22 км железнодорожных путей

17.03.2025 11:06|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области завершены работы по укладке 22 км рельсовых плетей на перегоне Вешки - Карамышево, сообщили в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Железнодорожный состав перевозит военную технику в Пскове. ФОТО : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Фото: архив ПЛН

Работы проводились с середины февраля в технологические окна, что позволило минимизировать влияние на движение поездов и обеспечить безопасность на данном участке. 

«Обновление путей значительно повысит качество и безопасность железнодорожного сообщения в регионе», - говорится в релизе Октябрьской железной дороги.

Источник: Псковская Лента Новостей
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