Общество

В Псковской области обновили 22 км железнодорожных путей

В Псковской области завершены работы по укладке 22 км рельсовых плетей на перегоне Вешки - Карамышево, сообщили в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Фото: архив ПЛН

Работы проводились с середины февраля в технологические окна, что позволило минимизировать влияние на движение поездов и обеспечить безопасность на данном участке.

«Обновление путей значительно повысит качество и безопасность железнодорожного сообщения в регионе», - говорится в релизе Октябрьской железной дороги.