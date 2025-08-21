Общество

Педагог может помочь формированию духовно-нравственных ценностей в семье — мнение эксперта

Духовно-нравственные ценности формируются в семье, но педагог может помочь. Такое мнение выказала руководитель Центра воспитания и развития личности Российской академии образования Ирина Фроленкова, выступая на августовском совещании в Пскове.

По ее словам, духовные ценности не передаются от человека к человеку. «Это не информация, не вещь. Ребенок их сам вырабатывает в себе. Они формируются в семье, но педагог может помочь», - отметила Ирина Фроленкова

Руководитель Центра воспитания и развития личности обратила внимание, что «современные дети, живущие в мире гаджетов, как никогда нуждается в большей эмоциональной вовлеченности, в укреплении ценностно-смысловых оснований». «Также серьезного внимания требует проблемы, связанные со снижением воспитательной роли семьи. Поэтому очень остро встают вопросы о трудности детско-родительских отношений. Мы с коллегами в прошлом году разработали концепцию, где особо выделена важность участия родителя или значимого взрослого (педагога) в процессе формирования ценностей, взглядов, гражданской позиции», - сообщила она.

Однако, по мнению специалиста, «заурочивание» педагогического процесса здесь малопродуктивно. «Тут лучше формы активной совместной деятельности детей, родителей и педагогов. Время создаёт запрос на переосмысление роли педагога в школе и в обществе. Появилась потребность в педагоге-наставнике, который способен вдохновлять, который способен видеть личность в ученике. Цель диалога педагога с родителями - это побуждение к открытию и принятию наших детей на основе любви и взаимоуважения», - сказала Ирина Фроленкова.