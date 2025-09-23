Общество

Фитосанитарную зону по повилике установили в Островском районе

В Островском районе Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону по повилике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведенного Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2025 году мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Островского района выявлен новый очаг карантинного сорного растения - повилики (Cuscuta spp.). Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинного объекта.

В связи с этим приказом управления на земельных участках, находящихся на территории сельского поселения «Бережанская волость», юго-восточнее д. Коломница, восточнее автомобильной дороги 58А-313 «Старый Изборск-Палкино-Остров» Островского района, установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на площади 53,5 га, разработана программа локализации и ликвидации очага карантинного объекта.

Стоит напомнить, что на территории Островского района действующими остаются 4 карантинные фитосанитарные зоны по повилике на общей площади 1997 га.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»). Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.

