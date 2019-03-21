Спорт

Псковские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате СЗФО по кикбоксингу

Спортсмены Псковской сборной по кикбоксингу привезли 12 золотых и 6 серебряных медалей с чемпионата СЗФО по кикбоксингу, который проходил в городе Череповце 15 и 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Президент федерации СЗФО по кикбоксингу, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поблагодарил участников за отличное выступление и выдающиеся успехи и пожелал не сбавлять обороты, чтобы покорять новые и новые вершины.

Добавим, что на чемпионат Псковская сборная ездила в составе 22-х человек, из которых 10 также выполнили норматив кандидата в мастера спорта.